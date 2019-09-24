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مباحثات لتعزيز التعاون الزراعي بين مصر وجنوب السودان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، مع الدكتور محمد منصور، سفير مصر الجديد لدى جنوب السودان، سبل التعاون فى المجالات المتعلقة بالقطاع الزراعى بين البلدين.

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وناقش الجانبان الإجراءات الخاصة بإنشاء المزرعة المصرية المشتركة فى جنوب السودان، وإمكانية زراعة المحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر والأعلاف بها، فضلا عن تخصيص جزء منها للإنتاج الحيوانى.

وأشار وزير الزراعة إلى إمكانية العمل أيضا من خلال تلك المزرعة على تدريب المزارعين والمربين بجنوب السودان، على الرعاية البيطرية وبرامج التسمين والممارسات الجيدة فى الزراعة.

وناقش السفير المصرى فى جنوب السودان إمكانية زيادة الفرص التدريبية التى تنفذها وزارة الزراعة من خلال المركز الدولى المصرى للزراعة، لمواطنى جنوب السودان، مؤكداً أهمية تواجد وزارة الزراعة فى إفريقيا من خلال إنشاء المزارع المشتركة.

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