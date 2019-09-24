شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يعرض تسجيلًا لإخواني هارب يكشف خطة نشر الفوضى (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض الإعلامى عمرو أديب، تسجيلًا للإخوانى الهارب هانى صبرى، يدعو فيه كوادر الجماعة الإرهابية في مصر لتصوير فيديوهات جديدة لمواصلة خطتهم.

Advertisements

وقال الإخوانى الهارب في التسجيل الذي عرضه أديب عبر برنامجه «الحكاية»، والمذاع عبر فضائية «mbc مصر»: «نطالب الكوادر بعمل فيديوهات في الشارع مع معارفك من الغير مؤيدين للنظام في محيط منطقتك أو في مناطق مجاورة».

وعلق عمرو أديب على التناقض الواضح في التسجيل، إذ يروج الإخوانى الهارب لفكرة أن ثورتهم في طريقها للنجاح وأن الأمن لن يضايق أي شخص يحاول دعمهم، وفى نفس الوقت يؤكد أن من يخشى مضايقة الأمن في منطقته يذهب ويقوم بتسجيل الفيديو في منطقة أخرى.