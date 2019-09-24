شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يهنئ فاروق الباز لإطلاق اسمه على كويكب بالفضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، وقيادات الجامعة، بالتهنئة للعالم الجليل ابن مصر البار الدكتور فاروق الباز، لاطلاق الاتحاد العالمي للفلك التابع لهيئة الأمم المتحدة اسم العالم المصرى الكبير على كويكب بالفضاء تقديرا لدوره مع وكالة الفضاء الأميركية «ناسا».

وثمن رئيس الجامعة جهود الدكتور الباز، التي رفعت اسم مصر عاليا في كافة المحافل الدولية، كما ثمن جهوده المشهودة ودوره الريادي داخل مصر في عدد من المشاريع والمؤسسات العلمية الوطنية.

وجاء تكريم الدكتور فاروق الباز تقديرا لدوره مع وكالة الفضاء الأميركية في بداية مشروع أبوللو لاستكشاف سطح القمر في منتصف ستينيات القرن الماضي، مرورًا بتصوير الأرض من المدار على رحلة أبوللو سيوز الأميركية الروسية المشتركة.

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الجدير بالذكر أن فاروق الباز ولد في الثانى من يناير 1938، وحصل على شهادة البكالوريوس في علوم الكيمياء والجيولوجيا من جامعة عين شمس، وحصل على ماجستير العلوم والجيولوجيا عام 1961، والدكتوراه في عام 1964، ثم عمل في وكالة ناسا خلال برنامج أبوللو.

وشغل الباز عدة مناصب منها مدير مركز الأرض والكواكب بمتحف الطيران والفضاء الوطني التابع لمعهد سميتسونيان في واشنطن.

وشغل منصب نائب رئيس العلوم والتكنولوجيا بمؤسسة آيتيك للأنظمة البصرية في أمريكا ومستشار علمي للرئيس الراحل أنور السادات.

وقام فاروق الباز بتأسيس مركز دراسات الأرض والكواكب الأمريكي وعضو في الأكاديمية الوطنية للهندسة.