شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوالعينين» ينفي تظاهر عمال «سيراميكا كليوباترا»: حيلة قديمة من الإخوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، صحة ما روجته وسائل إعلام وصفحات إلكترونية تابعة لجماعة الإخوان، حول تظاهر عدد من عمال الشركة، معتبرًا أن ما لجأت إليه قنوات وأذرع الإعلام الإخوانية محاولة بائسة لشق الصف الوطني وهز ثقة عمال مصر في قيادتهم السياسية، وهي مآرب خبيثة لن ولم تنل من وعي المصريين أو تدير أعين عمال مصر عن واجبهم الوطني تجاه وطنهم، على حد وصفه.

واستنكر أبوالعينين، في بيان، الاثنين، نشر أحد الفيديوهات المفبركة لمجموعة من المتظاهرين مع تركيب أصوات توحي بالتظاهر، في حيلة اعتاد الإخوان إلى اللجوء إليها مرارًا وتكرارًا على الرغم من كشف أكاذيبهم وإسقاط مخططاتهم القائمة على بث الأكاذيب وترويج الشائعات وتلفيق الأحداث.

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وقال أبوالعينين إن الهجوم على «كليوباترا» من جانب جماعة الإخوان الإرهابية، حلقة سوداء في سلسلة الهجمات الشعواء التي تتعرض لها مؤسسات مصر من قبل دول وجماعات في المنطقة تُكن الحقد والضغينة لمصرنا الحبيبة وتألم مما تنجزه مصر من خطوات ومساعٍ نحو التقدم على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية ومنشآت البنية التحتية ونمو الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال إن عمال كليوباترا مصريون شرفاء ووطنيون مخلصون لا تستقطبهم قوى الشر بالوسيلة الحمقاء والخديعة المزيفة، يعرفون حق المعرفة واجبهم تجاه وطنهم، ويؤمنون بسعي القيادة السياسية الحثيث نحو بناء غد واعد ومستقبل مستنير يحفظ لهم حقوقهم ويحمل لهم الخير وللأجيال القادمة.

وعن ترويج الجماعة الإرهابية لشائعات حول توقف المصانع، قال أبوالعينين إن المصانع في حالة استقرار تام، وماكينات الإنتاج لم تتوقف أو تتأثر بتلك الشائعات بل إن العمال لديهم إصرار أكبر على مواصلة العمل وبذل مزيد من الجهد ردا على تلك الأقاويل الكاذبة والصور المفبركة.