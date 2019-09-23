مصر | النيابة تخاطب قسم حلوان لتسليم هارب من حكم قضائي إلى قطاع السجون

وتعود تفاصيل القضية عندما ألقت مباحث قسم شرطة حلوان، القبض على متهم هارب من حكم قضائي بالسجن 5 سنوات، حال اختبائه في منطقة حلوان البلد، بدائرة القسم.



ووردت معلومات للنقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام شخص يدعى "إبراهيم عيسي فهمي"، 26 سنة، عاطل ومقيم شارع السلام، بحلوان البلد، هارب من السجن 5 سنوات في القضية رقم 2642 لسنة 2018 جنايات حلوان، مخدرات، بالاختباء داخل شقة سكنية بنفس المنطقة، التابعة لدائرة القسم.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، واقتياده لديوان القسم.

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وبمواجهة المتهم أمام العميد شريف فيصل، مفتش المباحث، اعترف بأنه المعني بالحكم الصادر ضده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات والتى أمرت بما تقدم. وبمواجهة المتهم أمام العميد شريف فيصل، مفتش المباحث، اعترف بأنه المعني بالحكم الصادر ضده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات والتى أمرت بما تقدم. وكما شهدت منطقة حلوان أيضا هروب عاطل هارب من حكم قضائي 6 سنوات حيث تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم أحمد البنداري، من القبض على هارب من حكم قضائي، حال اختبائه في منطقة عرب غنيم.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة بورود معلومات للمقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام شخص يدعى "علي محمد علي"، 38 سنة، عاطل ومقيم شارع النصر، بعرب غنيم، هارب من السجن 6 سنوات في القضية رقم 21504 لسنة 2017 جنايات حلوان، مخدرات، بالاختباء داخل شقة سكنية بنفس المنطقة التابعة لدائرة القسم.



وبإجراء التحريات بمعرفة النقيب أحمد الدالي، معاون أول مباحث القسم، تبين صحة ما ورد من معلومات، خرجت مأمورية من قوة مباحث القسم، وحال اقتراب قوات الأمن من وكر المتهم استشعر تواجدهم وحاول الهرب، وتمكنت القوات من مطاردته والقبض عليه.



وبمواجهة المتهم أمام العميد شريف فيصل، مفتش المباحث، اعترف بأنه صاحب الحكم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.