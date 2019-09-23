شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الفوضى عمّت مصر وتوقفت بمجيء السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، الذي وصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وخلال اللقاء، وصف ترامب الرئيس المصري بأنه «زعيم حقيقي»، مضيفًا أن المظاهرات تجري في كل دول العالم، وأن لدى مصر «قائدا رائعا يحظى بالاحترام».

وأضاف ترامب أن «الفوضى كانت تعم مصر لكنها لم تعد موجودة بعد قدوم السيسي».

من جهته، قال السيسي مخاطبا ترامب إن مصر تقدر عاليا «حكمته» في التعامل مع الخيار العسكري في حل الأزمة في منطقة الخليج كـ «خيار أخير».