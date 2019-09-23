شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة بالسيارات على كورنيش السويس لتأييد الرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انطلقت مسيرة حاشدة بالسيارات لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رافعين إعلام مصر وصورة الرئيس.
بدأت المسيرة من أول الكورنيش السويس شارك فيها العديد من القيادات الشعبية بالمحافظة والآلاف من أهالى المحافظة لدعم الرئيس ضد الأكاذيب التى تنشرها القنوات التابعة لتنظيم الإخوان.
وشهدت المسيرة تشغيل العديد من الأغانى الوطنية من خلال مكبرات الصوت المحملة على سيارات النقل وردد هتافات مؤيدة لرئيس السيسى.
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