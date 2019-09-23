شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لست قلقا من الوضع في مصر.. والسيسي «قائد عظيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المنطقة العربية ستظل تعاني من عدم الاستقرار إذا ظل «الإسلام السياسي» يحاول الوصول إلى الحكم.

وأضاف السيسي، في لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن «الشعب المصري لن يقبل عودة الإسلام السياسي إلى الحكم».

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ووجه السيسي رسالة لترامب قائلًا: «نشيد بحكمتكم في التعامل مع الخيار العسكري كخيار أخير في الخليج».

فيما قال الرئيس ترامب إنه «لست قلقا من الوضع في مصر والسيسي قائد عظيم».

وتابع: «لا يوجد أي مخطط للقاء مسؤولين إيرانيين لكن لا استبعد ذلك، ولسنا بحاجة لأي وساطة في الأزمة مع إيران».