شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي في قمة مع ترامب: الشعب المصري لم ولن يقبل بحكم الإسلام السياسي (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنعقد في نيويورك، القمة المصرية- الأمريكية، بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الأمريكي دونالد ترامب. وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه بترامب، إن «الشعب المصري لم ولن يقبل بحكم الإسلام السياسي»، مشيرًا إلى أن الاجتماعات المتبادلة مع ترامب تعكس التفاهم الكبير بين البلدين.

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