الإعلان عن الفائزين بجائزة مؤسسة هيكل للصحافة العربية لعام 2019 (تفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط حضور كبير للكثير من الشخصيات البارزة؛ شهد المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية اليوم الإثنين، حفل الإعلان عن الفائزين بالجائزة التشجيعية للصحافة لعام 2019 الممنوحة من مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة، وتتزامن مباسبة الإعلان عن الفائزين وتسلم الجوائز مع ذكري مولد الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل وقد بدأت الاحتفالية فيلما تسجيليا عن مسيرة هيكل وصولا لتبرع أسرته بمكتبته ووثائقه وفق وصيته لمكتبة الإسكندرية.

وكان من الشخصيات التي حضرت الاحتفالية الدكتورمصطفي الفقي مديرمكتبة الإسكندية، ومني جمال عبدالناصر، والمهندس صلاح دياب، مؤسس «المصري اليوم»، ومحمد سلماوي والشاعر فاروق جويدة ومحمد الخولي والدكتور نبيل العربي وعبدالخالق فاروق والإعلامي محمود سعد وجمال فهمي وعبدالله السناوي والروائي يوسف القعيد وزينب عبدالرزاق وأبناء الكاتب الراحل والوزير السابق محمد كامل ومنير فخري عبدالنور.

الإعلان عن الفائزين بجائزة مؤسسة هيكل للصحافة العربية لعام 2019

وجاءت هذه المسابقة في سياق حرص مؤسسة محمد حسنين هيكل على المساهمة الفعالة في تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي على اختلاف منابره في مصر والعالم العربي، حيث تسعى مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية منذ نشأتها في مارس 2007 لتعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي على اختلاف منابره، وتعريفهم بآخر التطورات في الصحافة العالمية مع التركيز بشكل خاص على الأجيال الشابة من الصحفيين وتشجيع ورعاية الحوار وتبادل الخبرات بين الصحفيين في مصر والعالم، وتقديم الدعم الفني للمؤسسات الصحفية الناشئة وفي هذا الإطار فقد قدمت المؤسسة منحًا تدريبية شتى للصحفيين الشباب على مدى عدة سنوات تمكنوا خلالها من التدريب في بعض كبريات الصحف العالمية.

وقد أعلنت اليوم مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية عن أسماء الفائزين بالجائزتين التشجيعيتين للصحافة العربية لعام 2019، وذلك خلال الاحتفالية السنوية الثالثة لتكريم المواهب المتميزة من شباب الصحفيين بالوطن العربي؛ تقديرًا لتقديمهم نموذجًا يحتذى به من الأعمال الإبداعية الملتزمة بمعايير الكتابة الصحفية. وقد فاز بالجائزة منذ انطلاقتها 6 من المواهب المتميزة من شباب الصحفيين.

الإعلان عن الفائزين بجائزة مؤسسة هيكل للصحافة العربية لعام 2019

وفي هذا السياق، أعربت السيدة هدايت تيمور رئيس مجلس أمناء مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن سعادتها البالغة بإنجازات المؤسسة خلال ثلاث سنوات منذ انطلاق جائزة هيكل التشجيعية للصحافة العربية، التي لا تعد فقط إحياءً لذكرى الكاتب الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل، وإنما هي أيضًا شهادة على رؤيته الثاقبة باستشراف مستقبل الصحافة من خلال قلوب وعقول أولئك المبدعين من شباب الصحفيين.

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وشهدت الفعالية في دورتها الثالثة أجواءً احتفالية خاصة بمناسبة نقل مكتبة الأستاذ محمد حسنين هيكل التي تضم كتبه ووثائقه وأوراقه إلى مقر مكتبة الإسكندرية. كما تم عرض فيلم وثائقي قصير حول مكتبة الأستاذ هيكل وأعماله الصحفية وتراثه الخاص الذي يضم وثائق وأوراق نادرة.

ثم كان الإعلان عن الفائزين لهذه الدورة وهما رحمة ضياء (صحفية مستقلة) عن تحقيقات في مجال البيئة، وأحمد الليثي رئيس قسم التحقيقات في موقع «مصراوي».

وفي كلمته، أعرب الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، عن فخره بإتاحة أوراق وكتب «الأستاذ» للجمهور، ومنح المواطنين فرصة الاطلاع على الأعمال الإبداعية لواحد من عباقرة العصر الحديث.

وأضاف أن المكتبة تعد فرصة عظيمة للأجيال الجديدة لما تضمُّه من حوالي 25 ألف كتاب، وأكثر من 40 ألف وثيقة، ومكاتبات بخط يد الأستاذ نفسه، فضلاً عن مجموعة من الخرائط والصور النادرة.

كما تضمنت الاحتفالية كلمةً مصورة للوزيرة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، قدمت خلالها التهنئة لشباب الصحفيين الفائزين على جهدهم الذي أهّلهم لاستحقاق جائزة هذا العام، وأشادت بإسهامات مؤسسة هيكل للصحافة العربية في دعم الثقافة والشباب، مؤكدةً على دور العمل الصحفي في رفع وعي المجتمع وبنائه.

وأشارت «والي» في كلمتها إلى دور المؤسس الأستاذ محمد حسنين هيكل في الارتقاء بمهنة الصحافة، وتوجهت بالتحية والتقدير لأسرة الكاتب الكبير على عطائها المتواصل والذي أثمر عن نقل مكتبة الأستاذ هيكل إلى مقر مكتبة الإسكندرية.

يُشار إلى أن المؤسسة قد فتحت باب التقديم لمسابقة هذا العام في 1 مارس 2019؛ وتسري شروط التقدم لجوائز المسابقة على المرشحين من جميع الجرائد والمجلات والمواقع الإخبارية العربية، شريطة أن يتمتع المتقدم بإحدى الجنسيات العربية ولا يزيد عمره عن 40 عامًا. وتمنح المؤسسة سنويًا جائزتين؛ تبلغ قيمة الجائزة الواحدة 250 ألف جنيه، وتهدف إلى تزويد شباب الصحفيين من الوطن العربي بالوسائل اللازمة لتنمية مهاراتهم ومواصلة تفوقهم المهني وتعزيز انتمائهم للعمل الصحفي. وبالإضافة إلى جوائزها السنوية؛ تقدم المؤسسة أيضًا منحًا للصحفيين الطموحين لحضور الورش والبرامج التدريبية في كبرى الصحف العالمية.