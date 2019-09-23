شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة البريطانية تبدأ نقل 800 سائح إنجليزي لـ«توماس كوك» من الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار الغردقة الدولي مساء الاثنين، ٣ طائرات بدون ركاب أرسلتهم الحكومة البريطانية لنقل نحو ٨٠٠ سائح بريطاني من التابعين لشركة توماس كوك بعد إعلان افلاسها، وذلك لإعادتهم لبريطانيا بعد أن انتهت اجازاتهم بفنادق الغردقة.

وتنفرد «المصري اليوم» بنشر صور أول أفواج السائحين الإنجليز المغادرين لبلادهم من مطار الغردقة على متن ٣ طائرات.

وأكدت مصادر ملاحية، أنه من المقرر استمرار هذه الرحلات في نقل السائحين البريطانيين الذين تنتهي إجازاتهم تباعا حتى ٦ أكتوبر المقبل على نفقة الحكومة البريطانية.

وأوضحت المصادر، أن المطار لم يستقبل أي رحلات طيران تابعة لشركة توماس كوك اليوم الإثنين، وأن نحو ٢٤ رحلة طيران سيتم إلغاؤها إسبوعيا لمطار الغردقة ورحلتان لمرسى علم.

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فيما كشف حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة سكاي ماكس للسياحة وكيل توماس كوك في مصر، أن الشركة الإنجليزية قامت بالتواصل مع الهيئة العامة للطيران المدني الانجليزية، والتي ستتولى تنظيم مغادرة السياح كل على حسب تاريخ المغادرة الخاص به، وأن عودة السائحين الإنجليز لبلادهم من البحر الأحمر حسب مواعيد انتهاء إجازاتهم بالفنادق والقرى السياحية.

وأوضح «الشاعر»، أن هيئة الطيران المدني أرسلت للفنادق بأنها ستكون الضامن لكل المستحقات، وأنه لا يجب طلب أي مبالغ من السائحين، لافتا إلى أنه تم إلغاء حجوزات شهر إبريل لعام 2020 لعدد 25 ألف سائح، مع العلم أن الأعداد المتوقعة لعام 2020 تبلغ 100 ألف سائح إنجليزي.

فيما قال بشار أبوطالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن إفلاس شركة توماس كوك البريطانية سيكون له تأثير واضح على قطاع السياحة بالبحر الأحمر، خاصة مرسى علم والغردقة، حيث يعتبران من أهم مناطق تواجد السياحة الإنجليزية في مصر.

وأوضح «أبوطالب» أن السوق الإنجليزي يأتي بعد الألماني والبولندي والأوكراني، حيث يمثل السوق الإنجليزي بالبحر الأحمر نحو 20% في الحركة السياحية في الغردقة ومرسى علم.

وكشف «أبوطالب» أن السائحين الإنجليز تم اخطارهم بأن هيئة الطيران المدني الإنجليزية ستتولى عملية عودتهم لبلادهم حسب موعد انتهاء إجازاتهم بالفنادق والقرى السياحية والمحددة من قبل، وأن هذة الرحلات مستمرة حتي ٦ أكتوبر المقبل.