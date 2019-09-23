شكرا لقرائتكم خبر عن منتصر: الإخوان الإرهابية عملت على «تخريب» الروح المصرية بهجومها على الفن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد منتصر، إن خطب الشيخ الراحل عبدالحميد كشك، كانت تحرك وتوثر في عشرات الآلاف من المواطنين، كما أن كشك دأب على مهاجمة كوكب الشرق أم كلثوم بشكل «شنيع» و«بشع»، بأقبح الألفاظ وأسواها، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN».

وأضاف «منتصر»، أن جماعة الإخوان الإرهابية عملت على «تخريب» الروح المصرية، لذلك فإنها استهدفت الفن، حيث لاحقت المخرجين وعلى رأسهم الراحل يوسف شاهين، كما هاجمت أيضًا المطرب الراحل محمد عبدالوهاب.

وأشار إلى أنه من الخطأ التعامل مع هذا النوع من الممارسات بطريقة «الجزر المتناثرة»، مشددًا على ضرورة الجمع بينها، لكي يجرى رصد ممارسات الجماعة الإرهابية الهادفة إلى تخريب الوجدان المصري، عن طريق ضرب الفن.