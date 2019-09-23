شكرا لقرائتكم خبر عن كامل أبو علي: إفلاس «توماس كوك» سيؤثر سلبًا على السياحة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب كامل أبوعلى، رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، مسؤولي وزارة السياحة خلال المرحلة المقبلة العمل على إجراء العديد من الحملات الترويجية للسياحة المصرية في كافة أنحاء العالم، حتي تستطيع أن تسد عجز السائحين الإنجليز المتوقع من إعلان توماس كوك توقفها عن العمل وإفلاسها.

وأوضح «أبوعلي» أن إعلان الشركة البريطانية إفلاسها سيؤثر سلبًا على قطاع السياحة في مصر، ويتسبب في تراجع أعداد السياح لكافة المناطق السياحية على مستوى الجمهورية خاصة البحر الأحمر.

كانت شركة بلوي سكاي وكيل توماس كوك بمصر، إنه تم الغاء حجوزات لعدد 25 ألف سائح لزيارة مصر حتي أبريل 2020 .