شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: حريق عربتي خردة بحوش محطة المنيا دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تداولته بعض المواقع الإعلامية بشأن نشوب حريق بأحد القطارات في محيط محطة المنيا خط القاهرة/ السد العالي.
وأكدت الهيئة في بيان، الاثنين، أن حركة القطارات تسير بصورة طبيعية وأن ما حدث هو نشوب حريق بالمخلفات والهيش بترعة الإبراهيمية بالقرب من حوش محطة المنيا بعيداً عن الخط الطوالي وامتدت النيران لعربتان خردة بحوش محطة المنيا بعيداً عن المحطة وتم اطفائها بوسائل الإطفاء التابعة لمحطة المنيا ولاخسائر مادية أو بشرية، كما لم يؤثر ذلك على حركة القطارات داخل المحطة.
وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة وعدم نشر أي أخبار كاذبة الهدف منها اثارة البلبلة وسط جمهور المسافرين.
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