شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الفائزين بجوائز «هيكل للصحافة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت منظمة محمد جسنين هيكل للصحافة العربية، اليوم الإثنين، فوز رحمة ضياء، بالجائزة الأولى، وأحمد الليثي من «مصراوي» بالجائزة الثانية.

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