شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» توقع بروتوكول تعاون مع نظيرتها السعودية لتعزيز التعاون (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت نقابة الصحفيين، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين بحضور ضياء رشوان نقيب الصحفيين وخالد المالك رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، وذلك بمقر النقابة.

ورحب ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، برئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، قائلا: «نرحب بالزميل والأخ العزيز ونقابي الكبير خالد مالك بوجوده معنا داخل نقابة الصحفيين».

وأضاف، خلال لقاءه بوفد الصحفيين السعوديين، أن هيئة الصحفيين السعوديين تعبتر الكيان الموازي والمناظر لنقابة الصحفيين، لافتا إلى أن دور هذا الكيان مماثل أيضا لدور نقابتنا وهو الدفاع عن المهنة وتطويرها.

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وأوضح رشوان أن الاتفاقية التي قامت النقابة بتوقيعها مع هيئة الصحفيين السعوديين، تمثل توقيع وترجمة لواقع متواجد بالفعل، مشيرا إلى أنها ستحمل أنشطة أكثر للصحفيين المصريين والسعوديين.

وبّين رشوان أن التدريب والتطوير يحتل جزءا مهما من هذه الاتفاقية، وهو ما سيصب في صالح الطرفين، متابعا :«سنؤكد من خلال هذه الاتفاقية على المعايير المهنية في التناول الصحفي التي نطلق عليها ميثاق الشرف الإعلامي».

من جانبه، قال خالد المالك رئيس هيئة الصحفيين السعوديين: «عندما فكرنا في الاتفاقية المشتركة مع نقابة الصحفيين المصرية، كان لدينا العزم للعمل المشترك بين الهيئتين الشقيقتين».

وتابع المالك أن هناك العديد من الصحفيين المصرين عملوا في كل الصحف السعودية، وأيضا هناك العديد من الطلاب السعودين تتلمذوا على يد أساتذة مصريين.

وأكد رئيس الهيئة السعودية للصحافة أن «هناك رغبة لتطوير الصحافة بهذه الخطوة الهامة، وقصدنا مصر لأن هي من تملك الخبرة التي تتجاوز ال 80 عام منذ أنشأ النقابة».