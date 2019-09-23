شكرا لقرائتكم خبر عن خالد منتصر: لا يمكن تقدم العلم أو انتاج عمل فني جيد في ظل حكم الإسلام السياسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الدكتور خالد منتصر، إنه في ظل أي حكم ديني لا يمكن للعلم أن يتقدم، حيث إن العلم مجرد سؤال وشك، ولكن ما تعتمد عليه جماعات الإسلام السياسي هو المطلق واليقين و«لا تجادل يا أخي»، مضيفا :«العلم بقى، جادل يا أخي، حطم الثوابت يا أخي، العلم بمنظوره الفلسفي البسيط هو كل شيء قابل للتكذيب».

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وأضاف «منتصر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أن العلم قائم على إطلاق سهام على نظرية معينه، إذا صمدت تُصبح نظرية علمية، وهذ الفكر لا يتفق إطلاقًا على فكر الإخوان والجماعات الإسلامية، مستطردًا :«لا يمكن انتاج فنًا جيدًا ولا علمًا جيدًا في ظل حكم جماعات الإسلام السياسي».

وأشار الكاتب، أن الجماعات الإسلامية تنتج قطيعًا من أجل سرعة نشر الشائعات وتصديقها، وتتنج جيلًا لا يسال عن أي بوست يقع أمامه على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُسري فيها الشائعات سريان النار في الهشيم، مضيفًا :«الناس اللي صدقت إن جبريل نزل في رابعة هما نفسهم اللي بيصدقوا أي بوست».

وتابع :«لابد أن نربي المواطنين على العقل النقدي المتشكك ضد الاسلام السياسي ليعري ويفضح كل اكاذيب هذا التيار الفاشي».