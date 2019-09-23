شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: دورنا لا يقتصر على التعليم وإنما نهدف لخدمة المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تحرص دائما على التميز كمنظومة عمل متكاملة لتوفير بيئة تعليمية ملائمة بما يخدم قطاع عريض من الشباب الجامعي ويصب في صالح الوطن، بحيث تكون العملية التعليمية والجامعة مواكبة لأحدث المستجدات العالمية وقادرة على تقديم رسالتها في خدمة المجتمع.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أهمية الحوار والتواصل المستمر بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مشيرًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر فقط على العملية التعليمية، وإنما يمتد ليشمل إعداد الطلاب في كافة المجالات والأنشطة بما يسهم في تكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، مؤكدا على أن مكتبه مفتوح دائما لتلقى اي اقتراحات او رؤى للطلاب والإستماع لها.

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وأشار الدكتور ماجد نجم، إلى إنتهاء الجامعة من جميع تجهيزات المباني والمنشآت والمدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل لاستقبال الطلاب.