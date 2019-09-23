شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لـ"السكة الحديد" يكذب شائعات الإخوان: لا صحة لحريق قطار بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بيانًا صحفيًا منذ قليل، كذبت فيه شائعات الإخوان حول حريق أحد القطارات في محيط محطة المنيا خط "القاهرة - السد العالي".

وأكدت الهيئة في بيانها أن حركة القطارات تسير بصورة طبيعية، وأن ما حدث هو نشوب حريق بالمخلفات والهيش بترعة الإبراهيمية بالقرب من حوش محطة المنيا بعيداً عن الخط الطوالي، وامتدت النيران لعربتان خردة بحوش محطة المنيا بعيدًا عن المحطة، وتم اطفائها بوسائل الإطفاء التابعة لمحطة المنيا ولاخسائر مادية أو بشرية، كما لم يؤثر ذلك على حركة القطارات داخل المحطة.

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وتناشد الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتحري الدقة وعدم نشر أي أخبار كاذبة الهدف منها إثارة البلبلة وسط جمهور المسافرين.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أكدت أن الحريق نشب فى حلف وهيش و2 عربة قطار خردة فارغة، علي حافة ترعة الإبراهيمية بالجهة الشرقية المجاورة لشريط السكك الحديدية بمدينة المنيا، موضحة فى بيان صحفى لها منذ قليل أنه تم التعامل الفورى معها من قبل الحماية المدنية وإخمادها ولا يوجد أية إصابات بشرية.