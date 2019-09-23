شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة البريطانية: نعمل لدعم جميع مسافرى "توماس كوك".. والقرار لا يقتصر على مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المتحدثة الرسمية باسم السفارة البريطانية بشأن شركة توماس كوك إن "انهيار توماس كوك مسألة تجارية تؤثر على ركابها في مختلف أنحاء العالم"، وذلك بحسب بيان من السفارة البريطانية مساء اليوم.
وتعمل الحكومة البريطانية وهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة على مدار الساعة لدعم جميع المسافرين المتأثرين بالخارج، وهم يقومون بعملية لإعادة أكثر من 150،000 مسافر في الخارج إلى المملكة المتحدة في أكثر من 50 مكان حول العالم، ونحن نعمل عن كثب مع الحكومة المصرية في هذا الشأن، وهذا قرار لا يقتصر على مصر.
ومن المتوقع أن ينضم أغلب السياح البريطانيون إلى رحلاتهم المجدولة إلى المملكة المتحدة في أقرب وقت ممكن من تاريخ عوده رحلاتهم المحجوزة مسبقا.
وتضمن هيئة الطيران المدني بالمملكة المتحدة أيضًا دفع جميع الفنادق مقابل الإقامة المقدمة إلى عملاء توماس كوك خلال الفترة المتأثرة بانهيار الشركة
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