شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 3 معارض جديدة مع بدء الدراسة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والدكتور أشرف رضا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، ثلاث معارض بالكلية، بحضور الدكتورة نرمين المصرى، وكيل الكلية لشئون الطلاب، والدكتور ناصر البدرى، مدير العلاقات العامة بالكلية، وعدد من المهتمين بالحركة الفنية، بهدف نشر رسالة الفنون الجميلة فى المجتمع، و زيادة الوعى الفنى .جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم الاثنين.



عمل فنى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك

حيث تم تنظيم معرض للفنانة أروى سماح، خريجة الفنون الجميلة قسم تصوير جدارى سنة 2014، ومشروعها يحمل اسم "حياة"، الذى يستهدف توضيح مدى تأثير الألوان على النفس البشرية، فالألوان مصدر للبهجة. ونظمت معرض (طَيْف) للحصول على درجة الماجستير فى التصوير الجدارى، للتعبير عن الحلم، والخيال. ويضم المعرض 10 أعمال فنية بأحجام مختلفة كبيرة وصغيرة. ويستهدف المعرض عمل تجربة مصرية لمحاكاة فن الشارع فى الدول الأوروبية عامة وألمانيا خاصة، لإثبات أن الفنانين المصريين قادرين على الإبداع والمنافسة.





ثم قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والدكتور أشرف رضا بافتتاح معرضى الدكتورة هند الفلافلى، والدكتورة إيمان أسامة بقاعة العرض الرئيسية بالكلية. والفنانة هند الفلافلى الأستاذ المساعد بقسم الجرافيك بالكلية، نظمت عدة معارض فردية وجماعية منها "عالم حواء، الجمال الخفى، الخطايا السبع، صمت الأوتار، مشاعر وأحاسيس"، وشاركت فى العديد من المعارض الجماعية داخل مصر وخارجها، كما شاركت فى ورش عمل دولية.





معرض "عطاء" يحتوى على 9 أعمال فنية، أستخدمت فيها خامات ألوان الإكريلك على القماش مع إستخدام أقلام الرصاص والألوان الخشب. وفكرة المعرض تدور حول صفات العطاء والاحتواء والحب والعطف والحنان التى تمتاز بها المرأة.



معرض جديد مع بدء الدراسة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك

والفنانة إيمان أسامة الأستاذ المساعد بقسم الجرافيك بالكلية، نظمت 5 معارض خاصة، وشاركت بأعمالها من خلال فن الحفر والرسم والتصوير، كما شاركت فى حوالى 70 معرض دولى، وأقامت عدد من الورش الفنية المتخصصة بمصر وأسبانيا ورومانيا والأردن، ولها عدد من المقتنيات فى متحف الفن الحديث بمصر ومتاحف كليات الفنون الجميلة بالقاهرة والمنيا والأقصر.



معرض جديد مع بدء الدراسة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك

ومعرض الفنانة إيمان أسامة بعنوان (اللحظة)، تدور فكرة المعرض حول اللحظات التى يمر بها الإنسان وتجعله يعبر إلى مرحلة أخرى، وحياة أخرى، هو ذلك التحول الذى يمس الروح فيسعدها أو يؤلمها، وفى كلا الحالتين يترك أثرا وعلامة.



معرض جديد مع بدء الدراسة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك



معرض جديد مع بدء الدراسة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك



معرض جديد مع بدء الدراسة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك

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افتتاح معرض جديد مع بدء الدراسة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك



عمل فنى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك



افتتاح معرض جديد مع بدء الدراسة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك



عمل فنى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك



معرض جديد مع بدء الدراسة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك



معرض جديد مع بدء الدراسة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك



معرض جديد مع بدء الدراسة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك



معرض جديد مع بدء الدراسة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك



معرض جديد مع بدء الدراسة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك