بطريرك الروم الكاثوليك يعين مطرانًا جديدًا للكنيسة فى ساوباولو بالبرازيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عين الأنبا يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج خوري علي إيبارشية سيّدة الفردوس في مدينة ساو باولو البرازيلية. حضر الاحتفال شعب الكنيسة والأباء الكهنة، وقام البطريرك يوسف العبسي، بتسليم عصا الرعاية إلي المطران الجديد. Advertisements وجاء ذلك في إطار زيارة غبطته الرعوية إلي أمريكا الجنوبية وبالتحديد إلي دول البرازيل والأرجنتين. وينتقل بعدها إلى أمريكا الشمالية؛ لكي يلتقي بأبناء الجالية في بوسطن، علما بأن هذه الزيارة سوف تستغرق شهرًا، ويعود بعدها إلي بيروت.

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