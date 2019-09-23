​الحكومة في تقريرها السنوي: ربع مليون مخالفة ومحضر غش تجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تضمن تقرير الحكومة السنوي المرسل للبرلمان، عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 المعنون بـ"مصر تنطلق"، أنه فيما يتعلق بتفعيل آليات حماية المستهلك، فقد تم تنظيم 22.9 ألف حملة رقابة تجارية، وإعداد 246.2 ألف مخالفة ومحضر غش تجاري.

وأوضح التقرير أنه تم فحص 47.8 ألف شكوى مقدمة من المواطنين، بينما تم حل 16.3 ألف شكوى، بالإضافة إلى تأسيس 17 فرعا جديدا لحماية المستهلك في الفيوم، وشرم الشيخ، وأسوان، والأقصر، وسوهاج، وأسيوط، والشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والمنوفية، والبحيرة، ودمياط، وبورسعيد.

وأشار التقرير، إلى أنه تم تأهيل 32 جمعية أهلية لممارسة نشاط حماية المستهلك بناءً على البروتوكول المبرم مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وإصدار 45 نشرة توعوية لحماية المستهلك من السلع المقلدة ومجهولة المصدر.