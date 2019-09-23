​نائبة وزير الزراعة والسفير الأمريكي يفتتحان مركز التميز للتدريب بالعباسة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

افتتحت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة توماس جولدبيرجر، مركز التميز للتدريب بالعباسة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في المركز الدولي للأسماك بالعباسة، وذلك بحضور رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ورئيس مجلس الصويا الأمريكي والمدير الإقليمي للمركز الدولي للأسماك بمصر ونيجيريا.

وجرى اختيار مصر لأنها من أهم الأسواق في استخدام فول الصويا في استخراج زيت الطعام وصناعة الأعلاف، حيث إن فول الصويا يعتبر مكونًا رئيسيًا في صناعة الأعلاف للدواجن والأسماك والمواشي الحلابة.

وبدأ المركز مهامه، من خلال التدريب النظري والعملي واستخدام الطرق الحديثة لزيادة الإنتاج السمكي مع التحقق من سلامة المنتجات في قطاع الاستزراع السمكي، وكذلك قطاع الدواجن، حيث تم تنظيم أول برنامج تدريبي في هذا المركز لـ 30 مشاركًا في مجال الاستزراع السمكي، بمشاركة وفود من (الأردن - العراق - السعودية - المغرب - الجزائر).

ويقوم المركز بالتعاون مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن - وزارة الزراعة وجامعة القاهرة بتنظيم دورات تدريبية للأطباء البيطريين والعاملين في مجال الإنتاج الداجني في المزارع للتعرف على إدارة المزارع والتدريب العملي على تربية الدواجن ونوعية الأعلاف المستخدمة في كل قطاع واجراءات الامن الحيوي.

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وألقت محرز الكلمة الافتتاحية، حيث نقلت في البداية تحيات الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتمنياته بالنجاح والتوفيق.

وأوضحت محرز، أن مصر تنتج 180 مليون طن أسماك منهم 150 مليون طن من الاستزراع السمكي، وقد وضعت الدولة خطة طموحة لزيادة الإنتاج السمكي، وذلك من خلال تحويل مزارع النظام التقليدي إلى النظام المكثف وشبة مكثف، وكذلك الاستزراع التكاملي في الصحراء في مناطق الاستصلاح، وذلك استخدام مياه الآبار وتدوير المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وذلك للاستزراع السمكي ثم استخدام المياه في ري النباتات، وكذالك الأقفاص السمكية في البحار مع التوسع في استزراع القشريات، خاصة الجمبري الفانمي ورفع كفاءة وتطوير المواقع الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لزيادة الإنتاجية.

وأضافت أن مصر تنتج 1.6 مليون طن لحوم دواجن و13 مليار بيضة وتعتمد خطة مصر التي تم وضعها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة إنتاج الدواجن والبيض ومنها دعم المربي الصغير لرفع قدرات المزارع والتحول إلى النظام المغلق، وكذالك فتح فرص الاستثمار في هذا القطاع وقد قامت الدولة بالانتهاء من 8 مشروعات استثمارية داجنة قدمت فيهم الدولة الأراضي اللازمة لهذه المشروعات بحق انتفاع بسيط ولمدة 30 سنة وطبقا لدراسات الجدوي والتي تؤدى إلى إنتاج أكثر من 300 مليون طائر، وكذالك مليار بيضة وتوفر الآن الحكومة فرصا أخرى للاستثمار بخريطة استثمارية واضحة بالمواقع المحددة جاهزة بالمرفقات والتراخيص تسهيلا على المستثمرين.

وفي نهاية كلمتها، رحبت محرز بإنشاء مركز التميز بمصر والذي يقوم بتدريب العاملين المصريين في قطاع الأسماك والدواجن والبيض وإنتاج الألبان، وكذلك زيادة فرص العمل الملائم لهم في مزارع الدواجن والإنتاج الحيواني.

وقامت محرز وسفير الولايات المتحدة والمشاركين بجولة داخل معامل و المزارع البحثي للتعرف علي النشاط البحثي داخل المركز الدولي للأسماك واستمعوا إلى شرح من الباحثين بالمركز.