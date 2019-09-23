السكة الحديد تنفي حريق قطار في محطة المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم: نفى مصدر بهيئة السكة الحديد، حدوث حريق بإحدى القطارات المميزة بمحطة المنيا. وأكد المصدر لمصراوي، أن الحريق نشب بحشائش الهيش بارعة الإبراهيمية، موضحا أن الهيئة ستصدر بيان بعد قليل لطمأنة المصريين. وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورا بنشوب حريق بإحدى القطارات المميزة بمحطة المنيا.

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