​العرابي: العلاقات المصرية الألمانية متميزة بفضل التشاور المستمر بين قيادة البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية-الألمانية، إن العلاقات المصرية الألمانية شهدت دفعة قوية غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية، موضحا أن العلاقات وصلت إلى هذه المرحلة بفضل حرص القيادة السياسية في البلدين على التشاور المستمر.

وأضاف العرابي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب استقباله اليوم الإثنين لوكيل وزارة الخارجية الألمانية والمسئول عن منطقة الشرق الأوسط أورليش أرنست، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة؛ لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك- أن العلاقات المصرية الألمانية قد وصلت إلى مرحلة متميزة بفضل حرص القيادة السياسية بالبلدين على التشاور المستمر وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين.

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من جانبه، أكد المسئول الألماني أن استقرار مصر هو بمثابة أمان للمنطقة بأسرها، مشيرا إلى ما رآه من استقرار في الشارع المصري خلال زيارته الحالية للقاهرة.

وشدد على الأهمية التي توليها الخارجية الألمانية للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين والتي وصفها بالمتميزة، لافتا إلى أن العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين محل تشاور مستمر على مختلف المستويات.

وأضاف أنه سيبحث خلال زيارته للقاهرة مع المؤسسات الألمانية المعنية بالعلاقات الثقافية، كيفية تطوير هذا القطاع الذي لا يقل أهمية عن القطاعات الأخرى التي شهدت كذلك تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية.