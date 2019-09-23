وزيرة التضامن: مؤسسة هيكل للصحافة من أكبر مؤسسات المجتمع المدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

شاركت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء اليوم، بحفل توزيع جوائز مسابقة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، بدار الأوبرا، وذلك بكلمة تم بثها عن طريق الفيديو، لظروف سفرها خارج البلاد.

وقالت "والي" إن مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة هي من أكبر مؤسسات المجتمع المدني، والتي تقوم بعمل غير تقليدي، عن طريق تشجيع شباب الصحفيين على التميز، وتهتم بالثقافة والشباب.

ووجهت "والي" الشكر إلى المؤسسة ورئيس مجلس الأمناء قرينة الكاتب الراحل، هدايت تيمور، مؤكدة أن الكاتب الراحل حرص على التميز طوال مسيرته، التي تستحق الاحترام والقدير، فضلًا عن إسهاماته الدولية.

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وأضافت: "الصحافة مهنة مهمة وتحتاج لكل جهد، للإسهام في رفع وعي المجتمع، والجائزة تستثمر في الشباب والمستقبل، أحييهم على افتتاح مكتبة هيكل، هذا جهد وعطاء من أسرته، يجب أن يُشكروا عليه".

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وفاز الزميل أحمد الليثي، مدير تحرير موقع "الخليج 365" التابع لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام التي تضم مواقع "الخليج 365، يلاكورة، الكونسلتو، أونا"، بجائزة هيكل للصحافة عام 2019 عن مجمل أعماله، في حفل أقامه مجلس أمناء مؤسسة "محمد حسنين هيكل" للصحافة العربية في دار الأوبرا المصرية.