"مشاجرة بالأسلحة في أرض اللواء وندب مستشاري التفتيش القضائي".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تأجيل محاكمة سعاد الخولي في "الكسب غير المشروع" لـ 30 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، بتهمة تحقيق كسب غير مشروع يقدر بـ 900 ألف جنيه، لجلسة 30 أكتوبر المقبل، لسماع الشهود.

واستند قرار الإحالة إلى أن المتهمة بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وبصفتها تولت مناصب مدير مديرية الطب البيطري محافظة القاهرة، والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية.

قاعدة جديدة للنيابة العامة في نظر التظلمات على حركة التنقلات والانتدابات بين أعضائها

أوضحت النيابة العامة في بيان لها أن القواعد التي وضعها المستشار حماده الصاوي النائب العام في إعداد حركة التنقلات والانتدابات قد أسست على ضوء حساب مُدد العمل المنقضية لكل عضو، وتقارير الكفاية المكتوبة من إدارة التفتيش القضائية ومن الرئاسات.

أضافت النيابة العامة أن هذه التنقلات والانتدابات ليست بأي شكل من الأشكال تمثل عقوبة أو جزاء أو حتى تمييز لبعض من الأعضاء دون الآخر؛ ولكن هي قرارات جاءت لتحفيز سائر الأعضاء إلى مزيد من العمل والمشاركة الجدية في الإنتاج ورفع القدرات امتثالًا بالأعضاء المتميزين الذين استبقوا في أماكنهم، وأن تلك القرارات قد جاءت جميعها مراعاة للصالح العام وحده.

مذكرة من النائب العام لمجلس القضاء بشأن ندب "مستشاري التفتيش القضائي"

أرسل النائب العام المستشار حمادة الصاوي، مذكرة لرئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عبدالله عصر، بشأن تجديد وندب الرؤساء بمحاكم الاستئناف والمحامين العموم الأول والمحامين العموم ورؤساء النيابات للعمل بإدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة في العام القضائي الجديد 2019/2020.

تأجيل محاكمة 12 متهمًا بالانضمام لـ"داعش" لجلسة 13 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي المنتمي لداعش، لاتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا، لجلسة 13 أكتوبر لتعذر حضور المتهمين.

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مد أجل الحكم على 9 متهمين بقضية "فساد القمح" لـ5 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، مد أجل النطق بالحكم على 9 متهمين بقضية "فساد القمح"، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بـ 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهًا، والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين، لجلسة 5 أكتوبر المقبل.

الأمن يسيطر على مشاجرة بالأسلحة النارية والزجاج في أرض اللواء

تمكنت قوات الأمن بالجيزة من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين بمنطقة أرض اللواء التابعة لحي العجوزة.

تلقى اللواء هشام فاروق حكمدار الجيزة إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بمنطقة أرض اللواء.

"أمن الجيزة": ضبط 42 متهمًا بالاتجار في المخدرات

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء محمد الشريف؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

إصابة شخص بـ4 طلقات على يد آخر في كرداسة

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لضبط المتهم بإطلاق النار على أحد الأشخاص بمركز كرداسة، أمس الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة كرداسة إشارة من نقطة شرطة مستشفى الهرم بوصول "عماد السيد" مصابًا بـ4 طلقات في الجسم.

التحريات الأولية أشارت إلى أن تجدد خلاف قديم بين المصاب وشخص يدعى "م.خ" وراء الحادث، وأن الأخير أطلق صوبه أعيرة نارية بمنطقة "كوبري البلح" في أبورواش.