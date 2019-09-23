مصر | "وإنت في بيتك".. تعرف على كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وإنت في بيتك".. تعرف على كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الاستعلام عن مخالفات المرور، دون الذهاب إلى مكاتب وإدارات المرور المختلفة، وإهدار الوقت، والزحام والوقوف في الطوابير لعدة ساعات، من الأمور التي بحث عنها أصحاب السيارات لأعوام، حيث أصبح لصاحب السيارة الاستعلام عن المخالفات المرورية، وهو داخل منزله، مستخدما جهاز الكمبيوتر أو هاتفه المحمول، عن طريق رقم اللوحة المعدنية للسيارة، ورخصة القيادة، وذلك بعدما وفرت وزارة الداخلية موقع بوابة الحكومة المصرية المخالفات المرورية ليضم العديد من الخدمات الإلكترونية التى يتمكن المواطنينمن تنفيذ خدماتهم من خلالها، ومن بين السطور التالية، توضح بوابة الخليج 365 كيفية الإستعلام عن المخالفات المرورية، دون الوقوف لساعات داخل إدارات المرور المختلفة.

الدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية من هنا

الضغط على خدمات نيابات المرور

سوف يظهر بعد الضغط على " خدمات نيابات المرور"، نافذة تضم ثلاثة إختيارات (خدمة مخالفات رخص المركبات، خدمة مخالفات رخص القيادة، خدمة متابعة الطلبات).

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ويتم بعد ذلك إختيار " خدمة مخالفات رخص المركبات"، وبمجرد الدخول إلى صفحة إدخال البيانات، يتم تسجيل رقم اللوحة المرورية "رخصة تسيير السيارة"، ثم الضغط على استعلام المخالفات المرورية، " إجمالي المخالفات".