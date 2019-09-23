أخبار مصر | غدًا.. هيئة كبار العلماء بالأزهر تنظم ملتقى بعنوان "اقرأ وربك الأكرم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. هيئة كبار العلماء بالأزهر تنظم ملتقى بعنوان "اقرأ وربك الأكرم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُنظِّم الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر، غدًا الثلاثاء، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بقاعة مؤتمرات الأزهر ملتقى كبار العلماء بعنوان "اقرأ وربك الأكرم" والذي يهدف إلى بث المساعدة في بناءُ العقول وغرس القيم في سبيل رفعة الوطن.

يحضر الملتقى؛ فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور صلاح العادلي أمين عام هيئة كبار العلماء، ولفيف من العلماء والدارسين.

يأتي ذلك انطلاقًا من قيام الأزهر الشريف بدوره في تقديم الرؤية الصحيحة للإسلام، وتزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وإيمانًا من الهيئة بدورها في ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الفكر المتطرف، وإقامة جسور التواصل مع شباب العالم كله وخاصة شباب العالم الإسلامي.

وعقدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ست ندوات سابقة لملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين، هي: "السنة النبوية بين نقد السند ونقد المتن، الفكر المنحرف وأسبابه ومنطلقاته وعلاجه، والقضايا الفقهية المعاصرة بين العلم والدين، وبلسان عربي مبين.. اللغة العربية وأثرها في فهم النصوص الشرعية، وآيات من القرآن الكريم بين التناول السقيم والفهم المستقيم، والهجرة النبوية أسرار وأحكام".