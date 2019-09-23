أخبار مصر | بحضور كبار الكُتاب.. توزيع جوائز مسابقة هيكل للصحافة العربية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور كبار الكُتاب.. توزيع جوائز مسابقة هيكل للصحافة العربية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، مساء اليوم، حفل توزيع جوائز مسابقة العام، بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور كوكبة من كبار الكُتاب الصحفيين ورجال الدولة والشخصيات العامة.

واستعرض الحفل تطورات نقل مكتبة الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل لمكتبة الإسكندرية، وما يقرب من 25 ألف كتاب؛ ليستفيد بها أكبر قدر من الشباب والصحفيين، وجاء الحفل في ذكرى مولد الأستاذ.

وفاز بالجائزة الأولى الصحفية رحمة ضياء صحفية حرة، وفاز بالجائزة الثانية أحمد الليثي من مصراوي.