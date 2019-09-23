أخبار مصر | بحضور كبار الكُتاب.. توزيع جوائز مسابقة هيكل للصحافة العربية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور كبار الكُتاب.. توزيع جوائز مسابقة هيكل للصحافة العربية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واستعرض الحفل تطورات نقل مكتبة الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل لمكتبة الإسكندرية، وما يقرب من 25 ألف كتاب؛ ليستفيد بها أكبر قدر من الشباب والصحفيين، وجاء الحفل في ذكرى مولد الأستاذ.
وفاز بالجائزة الأولى الصحفية رحمة ضياء صحفية حرة، وفاز بالجائزة الثانية أحمد الليثي من مصراوي.
جاء الحفل بحضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، والكاتبة الصحفية أمينة شفيق، وحلمي النمنم وزير الثقافة الأشبق، وعماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، والكاتب الصحفي محمد عبدالقدوس.
كما شارك المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور نبيل العربي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ومنير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة الأسبق، وجلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة الأسبق، وحسن المستكاوي، وهدى عبدالناصر، والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، والكاتب الصحفي صلاح دياب.
كما حضر الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والإعلاميين: محمود سعد، وشريف عامر، وعمرو الشوبكي، منى الشاذلي، لميس الحديدي.