أخبار مصر | السيسي يعرب لرئيس وزراء بلجيكا عن حرص مصر لتطوير آليات التعاون في جميع المجالات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يعرب لرئيس وزراء بلجيكا عن حرص مصر لتطوير آليات التعاون في جميع المجالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس وزراء بلجيكا "شارل ميشيل" بنيويورك.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تقدم بالتهنئة لرئيس وزراء بلجيكا على انتخابه في يوليو الماضي رئيساً للمجلس الأوروبي خلفاً للرئيس الحالي "دونالد توسك" وذلك اعتباراً من 2 ديسمبر 2019. كما أشاد السيد الرئيس بالعلاقات الوثيقة والمتشعبة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً تطلع مصر إلى مزيد من تطويرها في شتى المجالات سواء على الصعيد الثنائي أو اتصالاً بالتشاور حول القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل.

كما أعرب الرئيس عن حرص مصر على تطوير آليات التعاون مع بلجيكا في جميع المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية، فضلاً عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.

ومن جانبه أشاد رئيس الوزراء البلجيكي بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، مؤكداً أن مصر تحتل مكانة خاصة ومتميزة لدى الاتحاد الأوروبي عموماً، ومشيداً بالدور المصري في منطقة الشرق الأوسط، باعتبار مصر ركيزة محورية للسلام والاستقرار في المنطقة.

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