الخليج 365: ليلة سقوط أكاذيب إعلام الإخوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها متابعة لنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي فى نيويورك على هامش المشاركة فى اجتماعات الأمم المتحدة، إضافة إلى كواليس صفعة عمرو أديب لقنوات المخابرات التركية أمام المصريين. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. صفعة عمرو أديب تفضح قنوات المخابرات التركية أمام المصريين.. ليلة سقوط أكاذيب إعلام الإخوان.. مذيعو الجماعة يحذفون تدويناتهم عن حلقة محمود السيسى.. لجانهم الإلكترونية تغطى على الواقعة بالأكاذيب.. و «نواب بالبرلمان »: ضربة معلم صفعة عمرو أديب تفضح قنوات المخابرات التركية أمام المصريين.. ليلة سقوط أكاذيب إعلام الإخوان.. مذيعو الجماعة يحذفون تدويناتهم عن حلقة محمود السيسى.. لجانهم الإلكترونية تغطى على الواقعة بالأكاذيب.. و «نواب بالبرلمان »: ضربة معلم سر توقيت الحملة للتحريض على فوضى جديدة فى مصر.. آية قناة الجزيرة ثلاث.. إذا تحدثت كذبت.. وإذا ائتمنها المشاهد تخونه بفيديوهات مفبركة.. وإذا خاصمت قطر نظاما سياسيا فجرت فى خصومته Advertisements السيسى خلال اجتماع الرعاية الصحية الشاملة بنيويورك: مصر وضعت صحة المواطن على قائمة أولوياتها.. نجحنا فى فحص 60 مليون مواطن فى حملة 100 مليون صحة.. نسعى لتعميم المبادرة على الدول الأفريقية.. ونصف سكان العالم لا يحصلون على الخدمات الصحية الملائمة السيسى خلال اجتماع الرعاية الصحية الشاملة بنيويورك: مصر وضعت صحة المواطن على قائمة أولوياتها.. نجحنا فى فحص 60 مليون مواطن فى حملة 100 مليون صحة.. نسعى لتعميم المبادرة على الدول الأفريقية.. ونصف سكان العالم لا يحصلون على الخدمات الصحية الملائمة مدبولى فى التقرير السنوى الأول: الحكومة للبرلمان: "الشعب المصرى" البطل الحقيقى لنجاح الإصلاح الاقتصادى مواجهة حاسمة ضد السوشيال ميديا.. تحرك قريب للدولة ضد الأخبار المضللة والداعية للعنف على تويتر و فيس بوك مواجهة حاسمة ضد السوشيال ميديا.. تحرك قريب للدولة ضد الأخبار المضللة والداعية للعنف على تويتر و فيس بوك "التموين" تعيد إدراج مستحقى الدعم فى البطاقات خلال أسبوع.. ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء يتصدر الشكاوى.. والمكاتب تواصل استخراج بطاقات الفاقد والتالف بالرقم القومى زيادة عدد الأدوية الأساسية لـ 210 أنواع.. "التأمين الصحى الشامل يكشف تفاصيل آليات صرف الأدوية من الصيدليات الحرة والمستشفيات زيادة عدد الأدوية الأساسية لـ 210 أنواع.. "التأمين الصحى الشامل يكشف تفاصيل آليات صرف الأدوية من الصيدليات الحرة والمستشفيات



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