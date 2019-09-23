شكرا لقرائتكم خبر عن خبير في الإعلام يكشف كيف يتم فبركة الصور والفيديوهات بطريقة احترافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور فتحي شمس الدين، الخبير في الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي، كيف يتم تزيف الوعي لدى المواطن المصري في المجتمع بشكل عام من خلال الشائعات التي تُنشر على السوشيال ميديا، وذلك خلال حواره في برنامج «رأي عام»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد.

وأضاف «شمس الدين»، أن الشائعات صناعة ذاتية من أعداء الدولة تقوم من خلال ميليشيات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم بدعم فكرة موحدة وهدف معين، وتعتمد على بناء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مختلفة التخصصات مثل صفحات الفن والرياضة والاقتصاد وكذلك صفحات كوميديا، وهي صفحات مستترة من أجل أن تصبح هذه الصفحات مليونيه وبعد ذلك يتم استغلال هذه الصفحات في نشر الشائعات.

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وأشار إلى أن تلك الصفحات تقوم بنشر الشائعات ويتم تضخيمها من خلال الحسابات المزيفة من الميليشيات الإلكترونية، حيث يكون لدى كل شخص مئات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم التعليق بشكل مكثف من أجل إظهار أن الشائعة حقيقة.

واستعرض الخبير في الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي، صورًا لبعض الشائعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم تغيير محتوى الصور على مواقع الإخبارية، فمثلًا يتم نشر صورة على أحدى المواقع الإخبارية عن هناك مظاهرة مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، فيتم نشر تلك الصورة ولكن يتم تغيير المحتوى تحت الصورة ويُكتب تحته «هنكمل مشوارنا معاك يا سيسي».

كما استعان شمس الدين، صورة للإعلامي عمرو عبدالحميد، تم تداولها من قبل ميليشيات الإلكترونية المروجة للشائعات، دون تحتها «الاخوان المسلمين فصيل وطني لن تقوم الدولة إلا باعتماد عليهم»، وهذا لم يذكرها الإعلامي في برنامجه، بل تعتمد هذه الصفحات على تزييف الحقائق.