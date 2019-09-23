شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت الخرباوي: أحداث يناير لم تسجل مقتل أي عضو بتنظيم الإخوان في التحرير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب ثروت الخرباوي، إن هناك فارق بين بيعة جماعة الإخوان الإرهابية السريّة والعلنية.

وتابع «الخرباوي» خلال لقاء إعلامي، الاثنين، أن «من يخالف البيعة السرية للإخوان يُقتل على يد التنظيم السري»، مشيرًا إلى أن التنظيم السري قتل حسن البنا، لأنه كان يستعد لتقديم أسماء أعضاء التنظيم السري للحكومة المصرية.

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وكشف الخرباوي واقعة مقتل سيد فايز، عضو التنظيم الخاص للإخوان قائلاً: «حدث انقسام في التنظيم السري بعد مقتل البنا، حول هوية المرشد الثاني، حيث كان يرغب عبدالرحمن السندي في تولي منصب المرشد، وحينما تولى حسن الهضيبي المنصب ونجح في استقطاب محمود الفايز».

وتابع «عبدالرحمن السندي وحلفه غضب لانضمام محمود الفايز إلى الهضيبي، كونه خالف البيعة، وقرروا اغتياه عبر إرسال علبة حلاوة المولد بداخلها قنبلة إلى منزله، ليلقى مصرعه هو ووالدته».

وأكد أن الإخوان قتلوا المتظاهرين في ميدان التحرير بعد 25 يناير، معلقا «لم تسجل الأحداث مقتل أي عضو تنظيمي بالإخوان في التحرير بعد يناير».