شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل رئيسة وزراء النرويج في نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، رئيسة وزراء النرويج إيرنا سولبيرج، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ٧٤ للجمعية العامة للأمم بنيويورك، حيث شهد اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك في الاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة بالأمم المتحدة بنيويورك، وألقى الرئيس كلمة مصر في هذا الشأن، والتي تضمنت عرضا لجهود الدولة، لتوفير وتحديث الرعاية الصحية للشعب المصري، وكذا جهودها لتعزيز الالتزام بتطوير الرعاية الصحية في القارة الأفريقية.