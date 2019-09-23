شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تعلن ضوابط نظر التظلمات في حركة التنقلات والانتدابات الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النيابة العامة، إن القواعد التي وضعها المستشار حمادة الصاوي النائب العام في إعداد حركة التنقلات والانتدابات جرى تأسيسها على ضوء حساب مُدد العمل المنقضية لكل عضو وتقارير الكفاية المكتوبة من إدارة التفتيش القضائية ومن الرئاسات.

وكلف النائب العام مدير التفتيش بدراسة ضوابط وقواعد الحركة المعمول بها، وإعداد مشروع بأي تعديلات تكون في مصلحة أعضاء النيابه العامة تمهيدا لعرضها على مجلس القضاء للعمل بها فيما بعد.

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وأضاف بيان صحفي للنياية العامة، مساء الاثنين، إن التنقلات والانتدابات ليست بأي شكل من الأشكال تمثل عقوبة أو جزاء أو حتى تمييز لبعض من الأعضاء دون الآخر، ولكن هي قرارات جاءت لتحفيز سائر الأعضاء إلى مزيد من العمل والمشاركة الجدية في الانتاج ورفع القدرات امتثالا بالأعضاء المتميزين الذين استبقوا في أماكنهم.

وتابعت «تلك القرارات جاءت جميعها مراعاة للصالح العام وحده».

وأكدت النيابة العامة على أن القاعدة الجديدة التي وضعها المستشار النائب العام لنظر التظلمات في تلك القرارات، هي عدم وجود استثناء في قبول تلك التظلمات إلا بتقديم العضو المتظلم تقارير طبية موثقة له أو لأحد والديه تستوجب نقل إقامته والتظلم من قرار تعيينه، وأن هذه المبادئ الجديدة تهدف لتحقيف الشفافية التي يحرص عليها النائب العام لضمان حسن سير العدالة وانتظام العمل بالنيابة العامة.