شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت الخرباوي: محمد علي شخصية عبثية يحركه الإخوان لتشويه مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب ثروت الخرباوي، إن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية يدير تحركات الجماعة من إنجلترا.

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وأضاف الخرباوي خلال لقاء إعلامي، أن «الإخوان استعانوا بالمقاول محمد على ذو الشخصية العبثية لتشويه صورة مصر».

وتابع: «البعض تعاطف مع وائل غنيم ظنا أنه فقد عقله، وهذا خطأ كبير، ما يحدث من غنيم ومحمد على مقصود ومخطط»، مؤكدًا أن محمد علي ووائل غنيم يستهدفان إثارة الغضب والتوتر بين المصريين.

واختتم قائلا إن «قنوات الإخوان بمثابة العجل الذي له خوار، والشعب أصبح لديه وعي بتزييفها للحقائق».