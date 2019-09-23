شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت الخرباوي: أبو بكر البغدادي زعيم داعش إخواني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الكاتب الصحفي ثروت الخرباوي، أن جماعة الإخوان الإرهابية ساهمت في صناعة التنظيمات الإرهابية المنتشرة بالمنطقة العربية.

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وقال الخرباوي خلال لقاء إعلامي، إن «أبوبكر البغدادي ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، وعبد الله عزام مؤسس تنظيم القاعدة مع أسامة بن لادن إخواني».

وأضاف: «أحمد سيف الإسلام حسن البنا، أكد في حوارات صحفية أنه يعرف قاتل والده شخصيا، ومات مباشرة بعد ذلك»، مشيرًا إلى أن مهدي عاكف اعترف بأن التنظيم السري للإخوان كان وراء مقتل البنا.

وتابع: «الإخوان صدرت رواية أن البوليس السياسي تورط في قتل حسن البنا، وحينما ندقق في شهادة نجل البنا وابنته سنفهم أن التنظيم السري للإخوان وراء الواقعة»، لافتا إلى أن مصطفى مرعي أكد أن البنا أخبره باستهدافه من قبل أعضاء التنظيم السري للجماعة، كي لا يفصح عن هويتهم.