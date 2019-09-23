شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى يدعو للرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار دعا الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، للرئيس عبدالفتاح السيسى، قائلا: «اللهم أشرنا معه في الجنة ويرجع لنا سالما غانما». وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الاثنين: «من أعظم ما سمعت من الرئيس السيسى انه لا شيء يحقق لك الانتقام من عدوك هو النجاح فقط، وعشان كده سماهم أهل الشر».

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