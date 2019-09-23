شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الرعاية والتربية يمنح راهبة قبطية درجة الدكتوراة فى الخدمة الكنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نوقشت بمعهد الرعاية والتربية رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحثة (المكرسة) إيرينى عزت عزيز والتي حملت عنوان "دور الإرشاد التربوى الكنسى نحو تمكين المكرسة من تطوير خدمتها على ضوء تعاليم الكنيسة والمتغيرات العصرية " وذلك أمس الأحد

تكونت لجنة المناقشة من كلٍ من:

- (الدكتور) الأنبا إبرآم مطران الفيوم رئيسًا ومناقشًا.

- الدكـتـــور رسمى عبدالملك رستم مشرفــًـا.

- الدكـتـــور جمال شحاتة حبيب مناقشـًـا.

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- الأخت نادية سعيد الرئيسة العامة لراهبات قلب يسوع المصريات ورئيسة اتحاد الرهبانيات النسائية بمصر، مناقشـًـا.

وحضر الأنبا تادرس مطران بورسعيد مناقشة رسالة الدكتوراه والتى أقيمت بمدرج السيدة العذراء مريم بمقر المعهد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وبعد أن تمت المداولة بين أعضاء اللجنة أوصت اللجنة بمنح الباحثة درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى.