كنائس المعادى تختتم مهرجان الكرازة للمسنين وتوزع عليهم الكؤوس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت إيبارشية المعادى احتفالًا أمس فى ختام مهرجان الكرازة للمسنين، حضره الأنبا دانيال أسقف الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس والآباء الكهنة المشرفين على خدمة المسنين بالمعادى وذلك بكنيسة رئيس الملائكة رافائيل المعادي. Advertisements وشارك فى مسابقات المهرجان من مسنى الإيبارشية ما يقرب من 350 شخصا يمثلون 15 كنيسة من كنائس المعادي. وفى نهاية الاحتفال وزع الأنبا دانيال الكؤوس والشهادات على الفرق الفائزة فى المسابقات والتى اشتملت على الدراسات الكنسية والعروض الفنية والأبحاث والمسابقات الثقافية.

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