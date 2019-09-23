الأوقاف: 76 طن لحوم أضاحى فى 17 محافظة بالأسبوع السابع للتوزيع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الأوقاف للأسبوع السادس على التوالي تنفيذ خطتها في توزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بإجمالي (76) طنًا بدءًا من يوم السبت القادم 28 سبتمبر، وذلك بمحافظات : (الإسكندرية – الفيوم – القليوبية- بني سويف- الشرقية – المنوفية – الدقهلية- الغربية – أسيوط – سوهاج- قنا – كفر الشيخ – الأقصر – أسوان – المنيا – شمال سيناء- الجيزة ).
ووصل إجمالى ما يتم توزيعه حتى نهاية الأسبوع السادس (535) طنًا، حيث تؤكد غرفة العمليات بالوزارة أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقين من الأسر الأولى بالرعاية ، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع.
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