شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: 2700 قافلة دعوية و102 دورة تدريبية لمواجهة التطرف الفكرى والإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار تقرير الحكومة السنوى الأول المقرر عرضه على البرلمان عقب عودته لدور الانعقاد القادم فى أكتوبر إلى أنه من بين الجهود المبذولة لحماية الأمن القومى، تلك الجهود التى تتعلق بنشر سماحة الإسلام لمواجهة التطرف الفكرى والإرهاب، وما يعزز دور المؤسسة الدينية فى تجديد الخطاب الدينى وتصحيح المفاهيم الخاطئة، حيث أوضح التقرير أنه فى هذا الإطار تم تنظيم أكثر من 2700 قافلة دعوية، و102 دورة تدريبية، و28حملة توعوية، هذا إلى جانب تنفيذ 9 برامج تأهيل وتدريب للائمة والتى تشمل مواد للتدريب العلمى والإدارى والفنى بهدف الارتقاء بمستوى الأئمة والدعاة، وإيفاد 143 إمامًا للخارج، كما تضمنت الجهود إقامة أكثر من 22500 ندوة ثقافية، و483 لجنة فتوى دينية، هذا إلى جانب الاهتمام بالبنية التحتية عبر إحلال وتجديد 319 مسجدًا بنسبة إنجاز 100%، فضلًا عن تطوير18 مبنى بمدينة البعوث الإسلامية وفروعها، وتطوير8 نزل شباب، وإنشاء 360 مدرسة قرآنية و192مدرسة علمية بمختلف محافظات الجمهورية.

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وفيما يتعلق بملف تعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية، أبرز التقرير ما تم إنجازه فى هذا الصدد، حيث تمت الإشارة إلى أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلى وإحالته لمجلس النواب، وذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بالموافقة على تعديل القانون وسرعة الانتهاء منه، وجار السير فى إجراءات إصداره بعد موافقة مجلس النواب عليه، كما أشار التقرير إلى توفيق أوضاع 801 كنيسة ومبنى فى إطار أعمال لجنة توفيق أوضاع مبانى الكنائس وملحقاتها، ليصبح إجمالى عدد الكنائس والمبانى التى تم توفيق أوضاعها منذ تشكيل اللجنة 1021 كنيسة ومبنى خلال هذا الفترة، كما أشار التقرير أيضًا إلى جهود الدولة فى مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع الشركاء الدوليين وتعزيز التواصل معهم بما يسمح بالحصول على الدعم الفنى لبناء المؤسسات الكفيلة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

وأكد التقرير استمرار الجهود الرامية لتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والمتعلقة بتوفير المقر الدائم للأمانة الفنية للجنة، وإنشاء البنية الأساسية لها، والتواصل مع الشركاء الدوليين من أجل بحث سبل التعاون ليتسنى بدء عمل اللجنة، كما نوه التقرير إلى مشاركة 473 ألف شاب فى فعاليات برامج تعزيز قيم المواطنة وتعميق المشاركة السياسية بهدف بث روح الولاء والانتماء بين النشء والشباب وتنمية الوعى وزيادة المشاركة السياسية، هذا إلى جانب عقد 1105 لقاءات مع الضباط والأفراد والمجندين بمعسكرات قطاع الأمن المركزى بوزارة الداخلية لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين أجهزة إنفاذ القانون فضلًا عن مشاركة وزارة الداخلية فى عدد من الفعاليات التى أقامتها المجالس القومية المتخصصة ووزارة التضامن الاجتماعى وبعض الجمعيات الأهلية فى ذات السياق.