النيابة تأمر بضبط وإحضار عامل شرع في قتل شاب بسبب خلافات بينهما بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بضبط وإحضار عامل أطلق النار على شاب بسبب خلافات بينهما في منطقة كرداسة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابستها.

كان عامل أطلق النار على شاب بقرية أبو رواش بكرداسة، وفر هاربًا، بسبب خلافات بينهما، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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وتلقى المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغًا يفيد إصابة أحد الأشخاص بأعيرة نارية، بقرية أبو رواش.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين إصابة شاب يدعى "ع. م" نتيجة إطلاق النار عليه، على يد عامل تم تحديد هويته، بسبب خلافات بينهما.

وعلى الفور تم نقل المجني عليه إلى مستشفى الهرم، لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وجاري إعداد الأكمنة للقبض على المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.