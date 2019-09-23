محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:
فاز الزميل أحمد الليثي، مدير تحرير موقع "الخليج 365" التابع لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام التي تضم مواقع "الخليج 365، يلاكورة، الكونسلتو، أونا"، بجائزة هيكل للصحافة عام 2019 عن مجمل أعماله، في حفل أقامه مجلس أمناء مؤسسة "محمد حسنين هيكل" للصحافة العربية في دار الأوبرا المصرية.
كما فازت الصحفية الحرة رحمة ضياء بالجائزة أيضا.
جاء ذلك بحضور نخبة من الشخصيات العامة ورجال الإعلام والصحافة، في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة.
يذكر أن الزميلة مارينا ميلاد، الصحفية بقسم التحقيقات فازت بالجائزة في نسختها الماضية.
يذكر أن المؤسسة تسعى منذ نشأنها في عام 2007 إلى تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي، بالإضافة إلى مكافأة الشباب حتى يتميزوا في أعمالهم الصحفية. كما تعمل على أن تكون عوناً لهم في تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه المهنة من مواكبة لما هو جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر للعام الثاني.. "الخليج 365" يفوز بجائزة هيكل للصحافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.