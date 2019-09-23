أخبار مصر | "القضاء الأعلى" ينتدب المستشار باسم زيدان للعمل بمعهد البحوث الجنائية والتدريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القضاء الأعلى" ينتدب المستشار باسم زيدان للعمل بمعهد البحوث الجنائية والتدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد مجلس القضاء الأعلى حركة التنقلات القضائية للعام القضائي 2019/2020، وشملت الحركة ندب بعض القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف، للعمل بمعهد البحوث الجنائية والتدريب للنيابة العامة لمدة سنة اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل وذلك لحاجة العمل.

وشملت حركة الندب تعيين المستشار باسم زيدان عضوا بمعهد البحوث الجنائية والتدريب.

يذكر أن المستشار باسم زيدان أحد القضاة المتميزين بمحكمة الاستئناف .

جدير بالذكر أن المعهد يقدم خدمة تدريبية متميزة لتدريب السادة أعضاء النيابة العامة حديثي التعيين، ويتم ذلك عن طريق عقد دورات نظرية فى عمل النيابة العامة .