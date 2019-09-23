أخبار مصر | هيئة الصحفيين السعوديين تبحث التعاون مع مصر وتبادل الخبرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيئة الصحفيين السعوديين تبحث التعاون مع مصر وتبادل الخبرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خالد المالك رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، إن الهيئة فكرت في عقد بروتوكول تعاون مع نقابة الصحفيين المصريين، وكان لديها العزم للعمل المشترك بين الهيئتين الشقيقتين.

وأضاف خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة ونقابة الصحفيين المصريين، أن هناك العديد من الصحفيين المصرين عملوا في كل الصحف السعودية، وأيضًا العديد من الطلاب السعودين قد تتلمذوا على يد أساتذة مصريين.

وأكد رئيس الهيئة السعودية للصحافة، أن هناك رغبة لتطوير الصحافة بهذه الخطوة الهامة، وهي التعاون مع مصر؛ نظرًا أنها من تملك الخبرة التي تتجاوز الـ 80 عام منذ أُنشأت النقابة، متابعًا: "هناك تبادل للزيارات والخبرات".

وكانت نقابة الصحفيين، أعلنت عن توقيع اتفاقية اليوم الإثنين، مع خيئة الصحفيين السعوديين المناظرة لنقابتنا بالمملكة، وذلك بمقر النقابة.

جاء ذلك بحضور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء المجلس، وخالد المالك رئيس مجلس ارة هيئة الصحفيين السعودية.