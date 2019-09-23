أخبار مصر | رصف وتركيب إنترلوك.. رئيس حي شرق مدينة نصر يقود حملة نظافة لتطوير الشوارع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رصف وتركيب إنترلوك.. رئيس حي شرق مدينة نصر يقود حملة نظافة لتطوير الشوارع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حي شرق مدينة نصر برئاسة اللواء مجدي الوصيف، حملة نظافة وتطوير بجميع مناطق الحي، لإعادتها لمظهرها الحضاري.

وأكد اللواء مجدي الوصيف، أن الحملة تأتي بناءً على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بتنظيف مداخل ومخارج الحي، وتركيب انترلوك، وعمل توصيل اسلاك كهربائية لأعمدة الإنارة.

وقاد رئيس الحي برفقة رئيس فرع هيئة النظافة بشرق مدينة نصر ومديرة ادارة الحدائق، ومديرة ادارة الانارة والطرق ومدير إدارة المتابعة ومشرفي المناطق لاستكمال أعمال التطوير طبقا لخطة التطوير الموضوعة حيث تم:-

- استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة منطقة صقر قريش بالحي العاشر، حيث تم استكمال أعمال الرصف وتم تركيب البلدورات للرصيف وفرد رملة

صفراء لبدء زراعة النجيلة للجزيرة الوسطي رقم ٣.

- وتركيب الانترلوك للرصيف بأرصفه زهراء مدينة نصر.

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- تركيب عدد ٢٥ كشاف ليد، وتم عمل توصيلات اسلاك كهربائية لاعمدة الانارة (بعمارات النقابات بالطوب الرملي)، تم تركيب كشاف ليد (شارع جمال عبد المطلب بالمنطقة السادسة)، تم تركيب عدد ٤ كشافات ليد (شارع المرجوش المنطقة السادسة)، تم تركيب عدد ٣ كشافات ليد.

- إصلاح كابلات وتم عمل توصيلات اسلاك كهربائية لاعمدة الانارة (شارع مسجد السلام بجوار السويسري أ)، تم اصلاح مفتاح داخل كشك الانارة (حديقة نجيب محفوظ بالمنطقة الثامنة) وتم انارة جميع اعمدة الانارة في المناطق المذكورة بعالية.

وفي ذات السياق، قامت الأجهزة التنفيذية بحي شرق مدينة نصر، بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات التي تعوق حركة المارة وتشويه المظهر العام للشوارع والميادين السكنية.

ونفاذًا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة بردع كافة المخالفين، قام اللواء مجدي الوصيف رئيس حي شرق، بالتعاون مع شرطة المرافق إدارة المتابعة وإزالة الإشغالات وفرع التجميل ومشرفي القطاعات، بشن حملة متفرقة بجميع القطاعات.

وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات بشارع احمد تيسير والمرغني وأرض الجولف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى رفع إشغالات أمام المركز الطبي بعزبة الهجانة.

ورصدت أعمال النظافة ومتعهدي التجمع السكني بمناطق متفرقة في الحي، وتعمل الأجهزة التنفيذية على المتابعة في جميع المناطق بقطاع الحي لإنهاء جميع الظواهر السلبية التي يتضرر منها المواطنين.