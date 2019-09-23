مصر | حبس تجار مخدرات بحوزتهما كمية من الهيروين في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس تجار مخدرات بحوزتهما كمية من الهيروين في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان الجزئية، حبس عاطلين عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة العامة العامة بسرعة تحريات المباحث حول المتهمين للوقوف على نشاطهم الإجرامى، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوى لفحص عينة مخدر الهيروين.

كشفت تحقيقات النيابة العامة انه أثناء خروج حملة أمنية، بقيادة النقيبين محمود سعداوي، وأحمد لطفي، معاوني مباحث قسم شرطة حلوان، وتمكنا من ضبط كل من "أحمد.ه"، 31 سنة، عاطل، ومقيم شارع ناصر عياد بمنطقة كفر العلو، دائرة القسم، وسبق اتهامة في 4 قضايا، آخرها القضية رقم 26009 لسنة 2016 مخدرات حلوان، وعثر بحوزته على كمية من الهيروين وزنت 100 جرام.

كما تم ضبط المدعو "كريم س"، وشهرته كريم سعد الله، 27 سنة، عاطل، ومقيم 22 مساكن الزلزال بمنطقة عين حلوان، دائرة القسم، ومطلوب التنفيذ عليه حكم بالحبس 3 شهور في القضية رقم 10004 لسنة 2018 جنح حلوان ضرب، وبتفتيشه عثر بحوزته على 70 تذكرة هيروين.

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وبمواجهة المتهمين أمام العميد علاء جودة، مأمور قسم شرطة حلوان، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار في المواد المخدرة.

وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التى أمرت بما تقدم.

ونصت مواد قانون المخدرات المادة 34 و33 على العقوبة التى يعاقب بها المتهم فى حالة حيازته او اتجاره بالمواده المخدره وهي:

نصت المادة 34 من قانون المخدرات أن يعاقب كلا من يتجار أ يشترى أو يبع فى المواد المخدرة وأن ينص عليه اقصى العقوبة وهى الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وكان ذلك بقصد الاتجار بها وتحقيق ارباح غير مشروعة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

أما المادة 33 من قانون المخدرات فى حالة تصدير المواد المخدرة أو جلبها على أن يعاقب المتهم بالإعدام وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو كل من أنتج المخدرات او صنع منها وكل ماسبق فى نطاق القصد بالاتجار.